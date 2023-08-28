Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hisseli arasının tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan Felestin Çalışkan, şikâyet üzerine tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Değirmenlik Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Engin Yıldız, zanlının “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi. Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı. Yıldız, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin aklı melekelerinin yerinde olmadığını ifade ederek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.