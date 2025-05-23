Tahkikat memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlıer, 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’da Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirterek zanlı Görkem Mete’nin kanunsuz olarak taşıdığı tabancayla, N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına ateş açtığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün yani 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini, ilgili evin bahçesindeki araca neden ateş açtığının ise henüz belirlenemediğini kaydetti. Polis memuru Şanlıer zanlının kurşunlama olayından kısa süre sonra taksi ile kaçarken 40 dakika içinde tespit edilerek yakalandığını söyledi. Şanlıer, zanlının olayda kullandığı tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis zanlının gösterdiği yerde 1 adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve 1 adet tişört emare alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, suçu işlemek üzere KKTC’ye geldiğini belirlediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının olay yerinden başka bir araçla kaçtığının tespit edildiğini kaydetti. Aracı kurşunlanan N.İ’ye tehdit mesajları gönderildiğini kaydeden Şanlıer, mesajların gönderildiği telefonla zanlının kullanımındaki telefon arasında görüşme yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını açıkladı. Polis, zanlının gösterimi ile bulunarak emare alınan silahın balistik incelmesinin yapıldığını ancak saldırıda kullanılan silah olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber) –