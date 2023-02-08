(Kamalı Haber) - Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrağı tedavüle
sürme, Başkasının kimliğine bürünme, Sahte davranışla kayıt temini" meselesi ile
ilgili olarak tutuklanan zanlı Lütfi Yılmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sami Güneş olguları aktardı.
Polis, zanlı Lütfi Yılmaz’ın "Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrağı
tedavüle sürme, Başkasının kimliğine bürünme, Sahte davranışla kayıt temini"
suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.05.2022 tarihinde saat 11.20
raddelerinde Lefkoşa'da, Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den GKRY' ne
geçmek için gelen ve dönemde KKTC'de turist olarak bulunan ve bu meselede bir
diğer zanlı olup ancak şuan huzurda bulunmayan İlyas Tepeli isimli şahıs vizesiz
geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan
sahte Italya Pasaportunu ve yine sahte İtalya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatler
de Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den GKRY’ne geçmek için gelen ve
KKTC'de turist olarak bulunan bir diğer zanlı olup şuan huzurunuzda bulunmayan
Muhamed Demirkol, bu kez Mert Ismail adına olan sahte Bulgaristan kimliğini ve
sahte Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle
sürdüklerini belirtti. Polis, meselede ilk etapta tespit edilen İlyas Tepeli,
Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal’ın methaldar oldukları söz konusu bu suçlar
ile ilgili teminata bağlandıklarını anlattı. Polis, yine meseleye ilişkin yapılan ileri
tahkikatta söz konu pasaport ve kimlik kartlarının şuan huzurda bulunan zanlı Lütfi
Yılmaz tarafından hazırlandığı ve ilgili diğer zanlılara verildiği bilgisine ulaşılmış
ve diğer zanlılarda bu yönde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, bu bilgiye
ulaşıldığında zanlı Lütfi Yılmaz’ın yurt dışında çıkışta olduğu tespit edildiğini ve
geçtiğimiz gün KKTC’ne giriş yaparken tespit edilip öncesinde tespit edilen
derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan
tahkikat tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 1 ayı
aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
Zanlı 1 Ayı Aşmamak Üzere Cezaevinde Hükümsüz Tutuklu Kalacak
(Kamalı Haber) - Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrağı tedavüle
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