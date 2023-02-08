(Kamalı Haber) - Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrağı tedavüle

sürme, Başkasının kimliğine bürünme, Sahte davranışla kayıt temini" meselesi ile

ilgili olarak tutuklanan zanlı Lütfi Yılmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sami Güneş olguları aktardı.

Polis, zanlı Lütfi Yılmaz’ın "Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrağı

tedavüle sürme, Başkasının kimliğine bürünme, Sahte davranışla kayıt temini"

suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.05.2022 tarihinde saat 11.20

raddelerinde Lefkoşa'da, Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda KKTC'den GKRY' ne

geçmek için gelen ve dönemde KKTC'de turist olarak bulunan ve bu meselede bir

diğer zanlı olup ancak şuan huzurda bulunmayan İlyas Tepeli isimli şahıs vizesiz

geçiş yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu ve kendi adına isdar olunan

sahte Italya Pasaportunu ve yine sahte İtalya kimliğini, yine ayni tarihte ve saatler

de Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda, KKTC'den GKRY’ne geçmek için gelen ve

KKTC'de turist olarak bulunan bir diğer zanlı olup şuan huzurunuzda bulunmayan

Muhamed Demirkol, bu kez Mert Ismail adına olan sahte Bulgaristan kimliğini ve

sahte Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle

sürdüklerini belirtti. Polis, meselede ilk etapta tespit edilen İlyas Tepeli,

Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal’ın methaldar oldukları söz konusu bu suçlar

ile ilgili teminata bağlandıklarını anlattı. Polis, yine meseleye ilişkin yapılan ileri

tahkikatta söz konu pasaport ve kimlik kartlarının şuan huzurda bulunan zanlı Lütfi

Yılmaz tarafından hazırlandığı ve ilgili diğer zanlılara verildiği bilgisine ulaşılmış

ve diğer zanlılarda bu yönde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, bu bilgiye

ulaşıldığında zanlı Lütfi Yılmaz’ın yurt dışında çıkışta olduğu tespit edildiğini ve

geçtiğimiz gün KKTC’ne giriş yaparken tespit edilip öncesinde tespit edilen

derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan

tahkikat tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 1 ayı

aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.