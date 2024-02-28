Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, O.H.(E-16), Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun, Onurcan Demir, Şenel Diker, Mahmut Hüdaverdi, Ahmet Aydoğdu ve Erinç Salih Kuruner bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Emin Günal ile Cemal Pınardan olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Günal huzurda bulunan zanlılardan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Ahmet Hazırlar’ın topladığı gurup ile kavga etmek için yanlarında 11 kişi ile birlikte Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, olay gecesi aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’nün zanlı Diker’in aracına demirden mamul golf sopaları yerleştirip, diğer şahıslarla birlikte olay yerine gittiğini belirtti. Polis, kavgada O.H.’nin ciddi şekilde darp edildiğini, yapılan inceleme sonucu tutuklanan şahıslar değil, aranan bir şahıs tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı Ahmet Aydoğdu, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Şenel Diker’in kanunsuz topluluk oluşturma, Diker’in ise ek olarak tecavüzi alet taşıma suçu işlediğini belirtti.

Polis memuru Pınardan ise Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, O.H.,(E-16), Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun ve Onurcan Demir’in Berlin Bar’ın güvenlikleri ile kavga etmek için toplandıklarını söyledi. Polis, 15 zanlının kanunsuz topluluk oluşturma suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç , Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 500’er bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç, Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, İbrahim Cansun ve Onurcan Demir’in 20’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, 16 yaşında olan 4 zanlı için nakit teminat şartı koymazken, birer kefilin 400 bin TL imzalamasına karar verdi. Mahkeme 19 zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspatı vücut yapmalarına emir verdi.