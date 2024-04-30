Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Hansel, Ankara’daki temasları çerçevesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i makamında ziyaret ederek, 30’uncu yıl anısına hediye takdiminde bulundu. İki mevkidaşın görüşmesinde, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de yer aldı.

Daha sonra kurumun 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle RTÜK ana hizmet binasında resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve RTÜK Üst Kurul Üyeleri Deniz Güçer, İlhan Taşcı, Necdet İpekyüz, Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak’ın yanı sıra Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Azerbaycan Yayıncılık Otoritesi Başkanı İsmet Sattarov ve Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi (AMA) Başkanı Armela Krasniqi ile diğer davetliler katıldı.

Verilen bilgiye göre, resepsiyonda konuşma yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 30 yıl boyunca yapılan çalışmalardan övgüyle söz ederek, emeği geçenler yanında KKTC, Azerbaycan ve Arnavutluk’tan gelen konuk medya otoritesi başkanlarına teşekkür etti.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de RTÜK’te en alt kademeden en üst kademeye kadar görev yapan herkesi kutladı ve YYK ile RTÜK’ün işbirliklerinin devamını diledi.

Konuşmaların ardından 30 yılını dolduran 15 çalışana plaket takdim edildi.

RTÜK Başkanı Şahin ve RTÜK Üyelerinin yanı sıra YYK Başkanı Feyzi Hansel ile Arnavutluk ve Azerbaycan yayıncılık otoriteleri başkanları da plaket takdim etti.

Resepsiyon, anı fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.