Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetimi, medya kuruluşlarına yönelik başlattığı ziyaretler çerçevesinde TV 2020, Kıbrıs Genç TV, Kanal T ve Dance FM'i ziyaret ederek, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek'in birlikte yaptığı ziyaretlerin ilki, TV 2020 tesislerine yönelik gerçekleştirildi. Feyzi Hansel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü.

Ardından, YYK Başkanı Feyzi Hansel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek, ziyaretleri kapsamında Kanal T tesislerini de ziyaret etti ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar ile bir araya geldi.

Medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren YYK Başkanı Feyzi Hansel, Kıbrıs Genç TV'yi de ziyaret ederek, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Hansel’e, YYK Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gürlek eşlik etti.

Hansel ile Gürlek, ayrıca radyoculuk faaliyetlerinde bulunan kuruluşlardan biri olan Dance FM'i de ziyaret ederek, NRG Grup Direktörü Tolga Çelebi ile görüştü.

Başkan Hansel, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, yasa değişikliği başta olmak üzere, Web TV’ler ile platform yayıncılığı yapan kuruluşların kayıt altına alınması konularına değindi. Feyzi Hansel, değişen yasa ile birlikte oluşacak fonun yayıncılık faaliyetlerine harcanmasıyla yaşanacak olumlu gelişmelere de vurgu yaptı ve devletin, medya sektörüne yönelik sağlayacağı katkıdan bahsetti.