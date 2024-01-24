Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Başkan Yardımcısı Direnç Civa Akgün ile YYK üyeleri, ülkenin sevilen isimlerinden, tanınmış avukat ve YYK eski üyesi Altan Erdağ’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa’nın sevilen ve saygın avukatlarından ve Yayın Yüksek Kurulu eski üyelerinden Altan Erdağ’ın ebediyete intikal etmiş olmasını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

Altan Erdağ’a Allah’tan rahmet, geride bıraktığı yaslı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Altan ağabeyimiz, ne hukuk camiası açısından, ne de Yayın Yüksek Kurulumuz açısından unutulabilecek bir kişilik olmayacaktır.”