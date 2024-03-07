Yayın Yüksek Kurulu (YYK ) Sosyal İşler Komite Başkanı Hüseyin Gürlek , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadına karşı ayrımcılık, eşitsizlik ve kadına şiddetin son bulmasını temenni etti.

Yayın Yüksek Kurulu Sosyal İşler Komite Başkanı Hüseyin Gürlek, kadın olmanın ve kadınların hak arayışının konuşulduğu bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gürlek’in mesajı şöyle:

“Bugün, neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında, New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süresi, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atılmıştı.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi, 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etmişti. Halen günümüzde kadınların hak ettiği değeri ve saygıyı görmediğini, erkek hegomanyasının devam ettiğini görüyoruz. Bugün ve her gün başta Filistin olmak üzere birçok kadın çaresiz bırakılıyor, katlediliyor. Kadınların gözleri önünde çocukları aç ve susuz bırakılıyor. Kadın haklarının kutlandığı günde dünya, kör ve sağırı oynuyor.

Kadın, bizleri bu dünyaya getiren yüce bir varlıktır. Kadın, kız kardeşimiz, eşimiz, arkadaşımızdır. Kadına karşı ayrımcılık, eşitsizlik, kadın cinayeti, kadına şiddet ve benzeri tüm haksızlıkların son bulması ile toplumsal huzurun tesisi mümkün olur. Bizler tüm dünyada ve ülkemizde kadın haklarının hak ettiği yeri bulmasını temenni ediyoruz. Kadınsız dünya, yok hükmündedir.”