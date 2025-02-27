Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kursları Arabahmet İlkokulu öğrencileriyle devam ediyor.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi’nin organize ettiği ve Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları tarafından gerçekleştirilen yüzme eğitimlerinin 4. Periyotu, 9-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda gerçekleşmeye devam edecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek, yüzme kurslarını yerinde izledi ve gençlerle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Ozanoğlu, gençlerin kurslardan memnun olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, yüzme kursların okullarla işbirliği içerisinde devam edeceğini dile getirdi.

Hüseyin Ozanoğlu, dördüncü periyot eğitimlerinin başarıyla geçmesini temenni etti.