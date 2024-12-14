Alphanews sitesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın “Promitheas” yüzer doğal gaz terminalinin demirli bulunduğu Çin limanından ayrıldığını açıkladı.

Letimbiotis, söz konusu geminin Çin limanından demir aldığını belirterek bu olayın “ülkenin enerji stratejisindeki kritik ve belirleyici bir adım olduğunu” öne sürdü.

Terminalin demir almasının yeni bir enerji döneminin başlangıcı olduğunu da savunan Letimbiotis, atılması gereken her türlü adımı kararlılıkla, bağlılıkla ve ısrarla atmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Alithia gazetesi ise, terminalin “belirsiz bir destinasyona” doğru yola çıktığını belirtti.

Habere göre, dün açıklamada bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, terminalin “önümüzdeki saatlerde” Şangay limanından yola çıkmasının beklendiğini belirtirken terminalin, yüzer terminal belgesi alabileceği bir destinasyona doğru yola çıktığını, onay almasının ardından ise, Vasliko limanı hazır olana kadar başka bir yerde terminal olarak kullanılmasının düşünüldüğünü ifade etti.

Gazete, Rum Elektrik Dairesi Başkanı ve “ETİFA” Başkanı Yardımcısı Yergos Petru’nun dün konuya ilişkin açıklamasında ise “Her şey yolunda gider ve sular yükselirse terminalin Singapur’a doğru yola çıkacağını” söylediğini aktardı.

- Elektrik kablo projesi devam ediyor

Gazete haberinin devamında ise, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu’nun, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” (GSI) projesine ilişkin soruları yanıtladığını yazdı.

GSI projesinin normal şekilde ilerlediğini, projeyi hem siyasi hem de, 5 yıllık inşa aşamasında, yılda 25 milyon Euro, toplamda ise 125 milyon Euro olacak şekilde finansal açıdan desteklediklerini belirten Papanastasiu, şu anda AB ödeneklerinden bir miktara sahip olduklarını ve bazı şartların yerine getirilmesi durumunda projeye bu miktarla da katkı koyacaklarını ifade etti.

Papanastasiu, projede yapılması gerekenler konusunda Yunanistan Enerji Bakanlığı ve ADMİE’yi bilgilendirdiklerini de belirtirken, projenin büyük engellerle karşı karşıya olduğu şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını da savundu.