Yunanistan’ın, mülteci akının yönetilmesi konusunda destek olmak amacıyla Güney Kıbrıs’a yardım gönderdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Yunanistan’ın, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde, Güney Kıbrıs’a 200 adet çadır ve 800 uyku tulumu gönderdiğini yazdı.

Habere göre bu yardımlar, 29 Kasım'da Limasol Limanı’na ulaşırken, ertesi gün düzenlenen törenle, bu yardımlar Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yoannis Papameletiu tarafından teslim edildi.

-Düzensiz göçmenlere teşvik

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Yönetimi’nin mülteci sorununu ele alma çerçevesinde düzensiz göçmenlere, adadan ayrılmaları için maddi teşvik verdiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi, düzensiz göçmenlere, hangi ülkeden olduklarına bağlı olarak bugün bin ila bin 500 Euro arasında maddi teşvik veriyor.

Buna göre Rum Yönetimi 23 Mayıs 2022-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yabancılara 6 milyon 17 bin 383 Euro değerinde nakit para verdi.