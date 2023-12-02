Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve AKEL Lefkoşa örgütleri dün bir araya gelerek çözüm ve barış hedefiyle yapıcı diyaloglarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Hristos Hristofyas başkanlığındaki AKEL Lefkoşa heyeti ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçe heyeti Lefkoşa’nın güneyinde AKEL binasında bir araya geldi.

İki heyet yeniden yakınlaşma hareketinin canlandırılması ve iki toplum arasındaki güvenin güçlendirilmesi amacıyla Lefkoşa’da ortak faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik 28 Eylül’de CTP Lefkoşa İlçe binasında yaptıkları bir önceki toplantıda başlattıkları yapıcı görüşmelerine devam ettiler.

Parti heyetleri toplantı çerçevesinde önümüzdeki dönemde birlikte yaşama geçirecekleri somut önerileri değerlendirdi.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünü hedefleyen müzakerelerde şimdiye kadar en uzun çıkmazın yaşandığı mevcut duruma da değinilen görüşmede, çözüme ulaşabilmek için yegâne zeminin Birleşmiş Milletler kararlarında da belirtildiği gibi siyasi eşitliğin korunduğu, iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunun bir kez daha altı çizilerek, çözüm ve barış hedefiyle ortak mücadeleye devam etme yönündeki istek ve irade dile getirildi” denildi.