Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı sekteye uğradı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına göre, özellikle kuzeybatıdan gelen soğuk hava dalgası ve bunun yol açacağı kuvvetli rüzgar bugün ve yarın ülke genelinde etkili olacak.

Rüzgarın hızının yer yer saatte 80 kilometreye çıkması beklenen Yunanistan'da, birçok limanda ulaşım askıya alındı.

Rafina Limanı'ndan Kiklad Adaları'na yapılan seferler kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edilirken Lavrio Limanı'nda da gemiler demirli kaldı.

Birçok ada ile deniz yolu ulaşımı kesintiye uğradı.