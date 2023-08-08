UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, çıkan olaylar nedeniyle ertelendi

Atina, 8 Ağustos 23 (TAK): Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'si Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.

Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.