İngiliz vatandaşlarının da arasında olduğu 242 kişiyi taşıyan uçağın Hindistan’da düşmesinin ardından İngiltere’den olayın detaylarının ortaya çıkarılması ve gerekli desteğin verilmesi için çalışıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 53’ü İngiliz vatandaşı 242 kişiyi taşıyan "Air India" uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesinin ardından sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Ahmedabad-Londra Gatwick Havalimanı seferini yapmak üzere havalanan uçağın düşüşüne ilişkin görüntülerin üzücü olduğunu kaydeden Starmer, "Gelişmelere ilişkin sürekli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim yolcu ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Lammy ise açıklamasında, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "İngiltere, Hindistan'daki yerel otoritelerle olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve gerekli desteği sağlamak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Buckhingam Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

Charles'ın korkunç kaza nedeniyle çaresizce şok olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.