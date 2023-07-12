Yunanistan Çalışma Bakanlığı, beklenen aşırı yüksek hava sıcaklıkları öncesinde özellikle öğle saatlerinde çalışılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık bugünden itibaren pazar gününe kadar hava sıcaklığının yüksek olduğu 12.00-17.00 saatlerinde, özellikle ağır koşullarda çalışanlar için işlerin yavaşlatılması ya da işçilerin çalıştırılmamasını istedi. Mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma tavsiye edildi.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı Hayvanları Koruma Dairesi de özellikle yaz tatili sürecinde zor şartlarda çalıştırılan hayvanların korunmasına yönelik genelge yayınladı.

Genelgede, adalarda eşek, katır ve at gibi yük hayvanlarının yüksek hava sıcaklığındaki zor çalışma şartlarına ve yaz aylarında gemilerde yüksek sıcaklıklara tabi tutularak taşınmalarına dikkat çekildi.

Pazar gününe dek yüksek hava sıcaklıklarının beklendiği ülkede, sıcaklığın 35-39 derece olduğu süreçte bu hayvanların 12.00-17.00 saatlerinde, sıcaklığın 39 dereceyi aşması halinde gün boyu çalıştırılmaması istendi.

Özellikle eşek ve katırlar Santorini gibi birçok turistik adada binek hayvanı olarak hizmet veriyor.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, sıcaklığın başkent Atina'da perşembe günü 40 derece, cumartesi günü de 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

"CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlar uyarıldı.