İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Minsk'te ikili ve uluslararası konuları ele aldığı görüşme sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı.

Dar ve geniş kapsamlı görüşmelerin ardından Belarus ile İran arasında ilişkilerin derinleştirilmesine ilişkin ortak açıklama da yapıldı.

Pezeşkiyan, heyetler arası görüşmelerde yaptığı konuşmada, İran ile Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, mevcut ticaret hacminin iki ülkenin sahip olduğu kapasiteye bakıldığında yeterli olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Karşılıklı anlayış ve ortak işbirliği yoluyla tüm baskıları etkisiz hale getirebiliriz"

ABD'nin ve bazı Batılı ülkelerin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan iki ülkenin yaptırımlara karşı mücadele ve çok taraflılığı destekleme konusunda ortak görüşlere sahip olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Karşılıklı anlayış ve ortak işbirliği yoluyla tüm baskıları etkisiz hale getirebiliriz. İki ülke birçok konuda ortak görüşlere sahip ve buna dayanarak kapsamlı, yapıcı bir etkileşim içinde olabilir. İran, yaptırımların etkisiz hale getirilmesindeki değerli deneyimlerini dostları ve ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır." dedi.

İran'ın Belarus ile her zaman yakın işbirliği ve istişare içinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Biz bu işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız. İran, Rusya ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladığı gibi Belarus ile dostane ve kardeşçe ilişkiler çerçevesinde böyle bir modeli izlemeye hazır." diye konuştu.

Belarus'un, İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a saldırılarına karşı tutumuna övgüde bulunan İran Cumhurbaşkanı, şu ifadelerini kullandı:

"Siyonist rejim (İsrail) ve ABD, uluslararası hukuku ve BM (Birleşmiş Milletler) Şartı'nı açıkça ihlal ederek İran topraklarını işgal etti. İran'a saldırılar, İran ile ABD arasında nükleer meseleyle ilgili dolaylı müzakereler sırasında gerçekleşti. İran hiçbir zaman savaş veya saldırı başlatmadı ancak düşmanların herhangi bir saldırısı durumunda kararlı ve caydırıcı bir yanıt verecektir."

- "Belarus, Batı'nın Minsk ve Tahran'a uyguladığı yasa dışı kısıtlayıcı önlemleri ekonomik terörizm olarak görüyor"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise konuşmasında, dış müdahale olmaksızın her ülkenin kendi kalkınma yolunu bağımsız olarak belirlediği çok kutuplu bir dünya inşa etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Lukaşenko, İsrail ile İran arasında yeni bir askeri tırmanış dalgasının ardından ABD'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmasına yol açan aşırı gergin durumu göz ardı etmediklerini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kontrolü altındaki nükleer altyapı dahil olmak üzere İran'ın alt yapısına yönelik saldırıların bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Lukaşenko, "İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkını destekliyoruz. Kalıcı bir barışa ulaşmak için yeni bir tırmanışa yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmanın önemli olduğuna inanıyorum. Duyguların ve önyargıların önüne bilgelik ve öngörü geçmelidir." dedi.

Batı'nın İran ve Belarus'a uyguladığı yaptırımları eleştiren Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Belarus, Batı'nın Minsk ve Tahran'a uyguladığı yasa dışı kısıtlayıcı önlemleri ekonomik terörizm olarak görüyor. Cumhuriyetlerimiz bu saldırgan ve ikiyüzlü yaptırım savaşına başarıyla direniyor."

Görüşmelerin ardından iki lider huzurunda yapılan törende siyasi, hukuki, kültürel, turizm, sanayi, medya, sanat ve sağlık gibi alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Törende, ayrıca İran ve Belarus Cumhurbaşkanları söz konusu ziyarete ilişkin ortak bir bildiriye imza attı.