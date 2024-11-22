Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında doğal ve/veya insan kaynaklı afetleri önleme alanında iş birliği anlaşmasının onandığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum meclisinin dünkü toplantısında onanan anlaşma uyarınca halen iki taraf arasında olağanüstü hallerde yapılan iş birliği kurumsallaştırılıyor. İki taraf arasındaki işbirliği, dağ yangınları, deprem, tsunami, agresif hava olayları başta olmak üzere çeşitli olağanüstü halde karşılıklı yardımlaşmayı ve karşılaşılan risklerin azaltılması için metot ve strateji geliştirilmesini içeriyor.