Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin bölgeye insani yardım ulaştırılması için önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Brüksel'deki toplantısına girişte gazetecilere konuşan Yerapetritis, AB'nin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin hemfikir olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, "7 Ekim'deki terör saldırılarını kınamamız önemli. AB'nin ortak bir tutum izlemesi önemli. Öte yandan, artık çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Çatışmalara insani ara verilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Yerapetritis, bu aranın insani yardım göndermek üzere koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağını vurguladı.

Yerapetritis, zarar gören altyapıların onarılması, yaralı ve hastaların tedavisi için tıbbi yardım sağlanması için de bu koridorun önemli olduğunu anlatarak, "İnsan haysiyeti de insanların canı da renk, millet farkı gözetmeksizin değerlidir." diye konuştu.