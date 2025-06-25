Yunanistan’da yapılan bir ankette Yunan kamuoyunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’den daha çok sevdiği çıktı.

Fileleftheros’un haberine göre, “Proto Thema” isimli gazetede aktarılan anketin yabancı liderler bölümünde Hristodulidis, katılımcıların verdiği olumlu oyların yüzde 43,4’ünü alarak, yüzde 39 oy alan Macron’un ve yüzde 32 oy alan Putin’in önüne geçti.

Ankette, Yunan kamuoyunun en sevmediği yabancı lider ise yüzde 74,1 ile ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump’ı yüzde 73 ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve yüzde 71,3 ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu izledi.