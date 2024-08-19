Sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayan Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes'teki yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yumaklı, daha önce yaptığı başka bir açıklamada perşembe gününden beri 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirtmiş, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok" demişti.

İzmir Karşıyaka ve Urla, Karabük Ovacık, Bolu Göynük, Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, orman yangınları nedeniyle ülke genelinde 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Memiş, “vatandaşların zararlarını gidermek için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı ayrıca İzmir, Manisa ve Aydın'da 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini belirtti, bunlardan 11'inin yıkık, 92'sinin ağır hasarlı, 39'unun ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre Orman Genel Müdürlüğü; Türkiye'de geçen yıl 1 Ocak-19 Ağustos döneminde 1419 orman yangını çıktığını, bu yılın aynı döneminde 2 bin 529 orman yangınının kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Yanan orman alanı ise 8 bin 865 hektardan 17 bin 456 hektara yükseldi.

TC İletişim Başkanlığı da, Türkiye’de 1 Ocak 2024 ile 18 Ağustos 2024 arasında 5 bin 314 kırsal alan ve orman yangını çıktığını açıkladı.