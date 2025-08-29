Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,12 puan artışla yatay bir seyir izleyerek 11.370,89 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,41 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,35 ile madencilik oldu.

Yurt içinde işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu.