Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Belen, Gülnar ve Çanakkale'deki yangınlara müdahaleye ilişkin detaylar aktarıldı.

Buna göre, Belen'deki yangını söndürmek için 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi, 320 personel görev alıyor.

Kontrol altına alınan Gülnar'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personelle müdahalede bulunuldu.

Çanakkale'deki orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel görevlendirildi.

Bakanlık, yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.