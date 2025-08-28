Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ile B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

AA’nın aktardığına göre İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki ziyarette konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanlarının ilk günlerden itibaren yanlarında olduklarını belirterek, ziyaretin aralarındaki dayanışmanın en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Aslan, konuk heyetin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görüşme talebinin Adalet Bakanlığı tarafından geri çevrildiğini aktararak, "Birlikte Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi oradan da bir kez daha ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında 2019'dan bu yana 90'dan fazla soruşturma açıldığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Yalnızca bu yıl içinde 9 tutuklama dalgasıyla belediye yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, gazeteciler, öğrenciler ve hatta aile bireylerimiz hedef alınmıştır. Ne Ekrem İmamoğlu'na ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik baskılar bizleri yolumuzdan çevirebiliyor. Bizler demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Halkın iradesine güveniyoruz. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de daha güçlü bir şekilde sürecektir."

Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni de dayanışmalarını göstermek istedikleri İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Şehirler, gerçek demokrasinin somut olduğu yerlerdir. İnsanların onuru, eşitliği ve kamu hizmetlerini yaşadığı ve günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerdir. Bu nedenle biz Avrupa belediye başkanları olarak, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir aradayız." dedi.

Collboni konuşmasının ardından, İmamoğlu'nu "Özel Demokrasi Ödülü"ne layık gördüklerini ifade ederek, ödülü Dilek İmamoğlu'na takdim etti.

Ödülü alan Dilek İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunun eşi Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Heyet, buradaki törenin ardından Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Burada da İmamoğlu'na destek açıklaması yapıldı.