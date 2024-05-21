"Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi" bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Küçük başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, “Mesleki Eğitim Kurumları ve Dil Okullarında Yaşanılan Süreç” gündemiyle toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Mahmut Kanber ve Mustafa Ertanın katıldı ve konuyla ilgili görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Küçük başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.