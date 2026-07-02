Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, narenciye üretiminde öncelikli hedefin verimliliğin artırılması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu belirtti.

Yüksekbaş yaptığı yazılı açıklamada, mevcut narenciye bahçelerinde ağaç başına ortalama 80 kilogram ürün alındığını, gençleştirme ve ıslah çalışmalarıyla bu miktarın yaklaşık 240 kilograma çıkarılabileceğini ifade etti.

Mevcut bahçelerin iyileştirilmesi, gençleştirilmesi ve ağaç ıslahının kademeli olarak hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yüksekbaş, modern tarım tekniklerinin kullanımının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Yüksekbaş, bu kapsamda üreticiye teknik bilgi ve finansal desteğin TAM Parti iktidarında sağlanacağını kaydetti.

İlaçlama ve gübrelemenin doğru zamanda ve doğru dozda yapılmasının kritik olduğunu belirten Yüksekbaş, organik gübre kullanımının teşvik edileceğini, ilaç ve gübre kullanımının kayıt altına alınarak reçeteye bağlanacağını, ayrıca bu ürünlerdeki gümrük ve fon gibi vergilerin kaldırılacağını ifade etti.

Tarım Dairesi tarafından verilecek “iyi çiftçi sertifikası” ile ürün kalitesine standart getirileceğini de söyleyen Yüksekbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üretimde güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşması için hibe programları başlatılacak. Üniversitelerin ziraat fakülteleri ile iş birliği içinde bahçeler öğrencilerimize açılacak ve staj imkânları sağlanacak. Üreticinin üretimde kullandığı elektrik ve mazottaki tüm ek vergiler kaldırılacak. Kendi paketleme ve soğuk hava deposu kurmak isteyen üreticilere hibe desteği verilecek.”

Yüksekbaş ayrıca, valensiya portakalı ve briks değerinin hak ettiği değeri alabilmesi için iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kaliteli üretimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.