Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında, kaldıkları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.E.S.(E-25) ve M.K.E. (E-30) birbirlerini darp etti. M.K.E.’nin, aldığı darbeden dolayı burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne’de kamuya açık yerlerde, 299 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.A.(E-62) ve 193 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.S.(K-19), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.