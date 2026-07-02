Gazimağusa’da 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Gazimağusa’da 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında, kaldıkları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.E.S.(E-25) ve M.K.E. (E-30) birbirlerini darp etti. M.K.E.’nin, aldığı darbeden dolayı burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne’de kamuya açık yerlerde, 299 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.A.(E-62) ve 193 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.S.(K-19), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.