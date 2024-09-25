Yücetürk: “Engelsiz Yaşam Evi’nin açılışı göstermelik. Törene katılmayacağız”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin bugünkü açılışının göstermelik olacağını savunarak, törene katılmayacaklarını bildirdi.

Yücetürk, yazılı açıklamasında Engelsiz Yaşam Evi’nin açılmasındaki asıl amacının kimsesiz, ortada kalan engellilere yatılı hizmet verilmesi olduğunu ancak bu hizmetin 2 yıl daha ötelendiğini öğrendiklerini söyledi.

Bugün hizmete açılacak rehabilitasyon bölümünün Engelsiz Yaşam Evi’nin teşkilat ve personel yasa tasarıları henüz Meclis’ten geçirilmediği için randımanlı çalışamayacağını da savunan Yücetürk, “Bugün yapılacak göstermelik açılışa alet olmamak için törene katılmayacağız” dedi.

Yüzde maliyetinin yüzde 90'ı TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin 48 olan yatak kapasitesinin 28’e düşürüldüğünü de söyleyen Yücetürk, burada 0-18 yaş arası çocuklara hizmet verilmesinin olanaksız hale getirildiğini savundu.

Yücetürk, bugüne kadar engellilerin hak ve menfaatlerine gerçek anlamda hiçbir iyileştirme yapılmadığını da savunarak, “Bu zihniyeti kamuoyu önünde şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerine yer verdi.