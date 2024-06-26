Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “soygun, kasti hasar, ciddi darp, darp“ meselesiyle ilgili olarak tutuklanan Enes Şahan ve Ali Karapaşa bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Negar Mohammadnezhattazehkand suçsuz olduğu anlaşılarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlıların 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde yolda yürüyen L.K’yi ciddi şekilde darp ederek, giymiş olduğu siyah renkli tişörtü yırtarak hasara uğrattıklarını, kullanımında bulunan i-phone 11 marka cep telefonunu ve hattını alarak soygun suçunu işlediklerini mahkeme aktardı. Polis memuru, zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın yapmış oldukları ilk sözlü beyanlarda almış oldukları i-phone 11 marka cep telefonunu Lefkoşa'da bulunan bir erkek berber salonuna emaneten bıraktıklarını itiraf etmiş ve konu cep telefonu tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı. Polis zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın sözlü beyanları doğrultusunda zanlı Karapaşa’nın ikametgahında bir arama gerçekleştirildiğini ve olay esnasında giymiş oldukları kıyafetleri ile FA 006 plakalı araç da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Uğuroğlu, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.