Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YÖDİD) tarafından, A Level sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine giriş yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ve YÖDİD bünyesinde kurulan “Danışma Ekibi” hazır bulundu.

3 saat süren toplantı, Daire personeli Ülkü Beyoğlu’nun sunumuyla başladı.

Bilgilendirme sunumunda öğrencilere ve ailelerine; A Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin T.C. üniversitelerine yerleşme yöntemleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen burslar ve başvuru süreçleri, Uluslararası öğrenci kontenjanları ve başvuru süreçleri konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Sunumun ardından konuşma yapan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi; A Level sınavlarıyla elde edilen puanların önemi kadar, doğru tercih yapılmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin gitmeyeceği bölümlere tercih yapmasının, hem diğer öğrencilerin yerleşememesine hem de devlet kontenjanlarının boş kalmasına sebep olacağını belirten Çelebi, ciddi bir mağduriyet oluşmaması için bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çelebi, yanlış bilgilerin hem ailelerde hem de öğrencilerde gerginlik yarattığını, ancak en doğru bilgilerin her zaman YÖDİD tarafından verilebileceğini söyleyerek. öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla daire bünyesinde oluşturulan danışma ekibinin her zaman yardıma hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgilendirme sunumları tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde, Daire Müdürü Behcet Çelebi ve Daire personeli Hüseyin Muruz; öğrencilerin ve ailelerin sorularını yanıtladı ve yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulundu.

Muruz ayrıca; KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen, öğrencilerin A Level sınav sonuçlarıyla elde edebilecekleri başarı bursu hakkında da bilgi aktardı.

Toplantıya katılan aileler ise öğrencilerin mesleklerini belirleyecek olan programı ve eğitim alacakları üniversiteyi belirleme süreçlerinde; öğrencilere rehber olmak ve onlara bir yol haritası sunmak adına yapılan bu bilgilendirme toplantısının memnuniyet verici olduğunu belirtti ve bu tür bilgilendirme toplantılarının daha sık yapılması yönünde önerilerini sundu.