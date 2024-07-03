Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının ikinci etap inşaatı başlıyor. Birinci etap karkas inşaatı tamamlanan binanın kaba inşaatını kapsayan ikinci etabının beş ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası inşaatının ikinci etap ihalesini kazanan Buldukmen Transport Ltd. arasında sözleşme imzalandı.

Bakanlığın Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yer alan törende sözleşmeye, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Firma Direktörü Hüseyin Bulduk imza koydu.

İmza töreninde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, devlet tiyatro sanatçıları ile bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

-Ataoğlu: “Sürecin bire bir takipçisi olacağız”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, Devlet Tiyatroları binasıyla ilgili uzun yıllardır beklenti içerisinde olunduğunu ifade etti.

25 yıl gibi uzun bir süre sonra Girne Antik Yat Limanı için gösterdikleri cesareti, Devlet Tiyatroları Binası için de gösterdiklerini vurgulayan Ataoğlu, Bakanlığın bütçesinden binanın bitirilmesiyle ilgili yaptıkları proje çalışmaları sonrasında ihaleye çıkıldığını söyledi.

İhaleyi kazanan firmaya teşekkür eden Ataoğlu, inşaat döneminin beş ay içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Sürecin bire bir takipçisi olacaklarının altını çizen Fikri Ataoğlu, sözleşme imzalanmadan malzemelerin inşaat alanına gittiğine işaret ederek, sürecin beş aydan daha kısa bir sürede bitirilebileceğini ifade etti.

Proje aşamasında katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Fikri Ataoğlu, Devlet Tiyatroları binası ihalesinin özelde tiyatro sanatçılarına, genelde KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “Sizlere yakışır, emeklerinize yakışır bir binaya kavuşacağınızdan dolayı sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşıyorum” dedi.

-Ced: “Çok anlamlı bir gün”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, çok uzun bir süreden beri yapılması planlanan ancak bir türlü başarılamayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının inşaatı için sözleşme aşamasına gelindiğini ifade etti.

Ced, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Daha sonra tiyatro sanatçıları ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.