Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YÖDİD) bünyesinde “Danışma Ekibi” kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre mesleklerini belirleyecek programı ve eğitim alacakları üniversiteyi seçebilmek için cumaya kadar tercih yapacakları kaydedilerek, Danışma Ekibi’nin bu süreçte öğrencilere yönlendirme ve bilgilendirme desteği sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Danışma Ekibi’nden faydalanmak isteyen öğrencilerin yarından itibaren 2 Ağustos Cuma gününe kadar Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurabileceği duyuruldu.