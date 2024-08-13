Bu rakamla, KKTC üniversitelerinin açtığı 16 bin 745 kişilik kontenjanın yüzde 72,74’ü doldu.

TAK muhabirinin Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan aldığı bilgiye göre, bu yılki sınav sonucunda KKTC üniversiteleri arasında, en fazla öğrenci 2 bin 631 öğrenci ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti.

Hocanın’ın verdiği bilgiye göre, bunu 2 bin 535 öğrenci ile Lefke Avrupa Üniversitesi ve 2 bin 185 öğrenci ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takip etti.

Lisans bölümlerinde en fazla öğrenci Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne, ön lisans bölümlerinde en fazla öğrenci Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yerleşti.

Kontenjan sayısına göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 91,73 ile Kıbrıs İlim Üniversitesi aldı.

-Geçen yıl 13 bin 700... Bu yıl 12 bin 180

YKS sonucu geçen yıl KKTC üniversitelerine 13 bin 700 öğrenci yerleşirken bu yıl bu rakamın 12 bin 180 öğrenciye düştüğü bilgisini de veren Hocanın, öte yandan bunun büyük bir düşüş olmadığını da dile getirdi.

Bu rakamlara göre toplam 16 bin 745 kişilik kontenjanın yüzde 72,74’ü doldu.