Lefkoşa Girne Kapısı’nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyyar satış arabasıyla yolu geçmeye çalışan Davut Dolu (E-60) yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 07.10 sıralarında meydana gelen kaza, Ahmet Erdan Mişon’un (E-69), yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada seyyar satış arabasıyla yolu iterek geçmeye çalışan Davut Dolu’ya (E-60) çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Davut Dolu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.