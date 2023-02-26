Lefkoşa’da alkollü araç kullanan Can Ataş, dikkatsizliği sonucunda kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Can Ataş (E-23) 60 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 310 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan RS 081 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.