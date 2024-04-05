Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz siyasi konularda da KKTC halkının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini, KKTC’nin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Egemen eşitliği, eşit statüyü savunduklarını kaydeden Yılmaz, bir müzakere süreci olacaksa bunun eşit iki devlet arasında olacağı anlayışları bulunduğunu da belirtti.

Yılmaz, Azerbaycan Parlamentosunda KKTC ile Azerbaycan dostluk gruplarının kurulmasının sevindirici olduğunu kaydederek bu gelişmenin “3 devlet tek millet” anlayışının somut bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

-“Bir kapıyı kaparlar biz on tane başka kapı açarız”

Kıbrıs’taki istikrar ve Kıbrıs’ın haksız ambargolardan kurtularak dünya ile güçlü entegrasyon kurmasının bölgenin ve dünyanın yararına olduğunun altını çizen Yılmaz, buna engel olmaya çalışanların büyük haksızlık yaptığını dile getirdi. Yılmaz, “Ama eninde sonunda bu hakız ambargolar da ortadan kalkacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, bir kapıyı kaparlar, biz on tane başka kapı açarız, kapılar bitmez, KKTC Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere dünya ile ilişkilerini geliştirmeye devam edecek, bölgenin huzur adası olmasında görev yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

KKTC’de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt’ta vatandaşlarla buluşarak iftar programına katıldı.

Güzelyurt’ta düzenlenen iftar programı kapsamında konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yıllardır hakkını vererek işini yapan bir “duayen” olduğunu kaydederek hizmetleri için teşekkür etti ve Türk halkı ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve güzel dileklerini ileterek konuşmasına başladı.

“Bu mübarek Ramazan ayında bu bereketli sofrayı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti; bayramın huzur içinde geçmesi ve tüm İslam alemine güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Bu yıl Ramazan ayını, Gazze’de yaşanan katliamlardan dolayı buruk geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, Gazze’deki halkın acısını paylaştıklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu acılar yaşanmasın diye her türlü gayreti sarf ettiğini, yardım ve kalıcı barış için uğraştığını da dile getirdi.

Türkiye’de pazar günü yapılan yerel seçimlerin büyük bir olgunluk ve demokrasiye yakışır şekilde gerçekleştiğine vurgu yapan Yılmaz, halkın kararına saygı duyduklarını, sonuçlardan birtakım dersler çıkardıklarını ve son sözü milletin söylediğini belirtti.

Türkiye’de genel seçimlerin geçen yıl yapıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven tazelendiğini hatırlatan Yılmaz, önlerinde dört yıl seçimsiz bir dönem olduğunu ve bunun daha uzun vadeli meselelerin ele alınması ve çeşitli alanlarda reformlar için altın kıymetinde bir dönem olduğunu vurguladı, bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

-“Bu gelişmeler KKTC’ye de yansıyacak”

Öncelikle ekonomideki istikrarı pekiştireceklerini ve enflasyon konusunu çözeceklerini dile getiren Yılmaz, bunların biraz zaman alacağını, bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşlerin belirgin şekilde görüleceğini kaydetti. Yılmaz, “2025’te bu çok daha ileri seviyeye taşınacak, 2026’ye geldiğimizde tek haneli rakamlara ulaşacağız ve ekonomilerimizin etkileşimini düşündüğümüzde bu gelişmelerin KKTC’ye de yansıyacağını rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

Türkiye yüzyılı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye’yi 21. Yüzyıl'da çok daha yükseklere çok daha güçlü bir konuma taşıyacaklarını ifade etti, “Geleceğe güvenle bakmak durumundayız” dedi.

-“KKTC’nin gelişmesi, üretmesi kalkınması için mesai harcıyoruz”

KKTC’nin gelişmesi, üretmesi kalkınması için de mesai harcadıklarını ve harcamaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, bu çerçevede yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “Esas aldığımız husus şu; KKTC’de yaşayan tüm insanlara nasıl daha fazla dokunabiliriz, onların sorunlarını nasıl daha fazla çözebiliriz, nasıl daha fazla destek olabiliriz. Çalışmalarımız bu çerçevede devam ediyor.” diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl ilk kez KKTC’de yükseköğrenim sektöründe bulunan yurt açığının giderilmesi amacıyla 802 öğrenci kapasiteli yurtlar için ödenek tahsis edildiğini belirtti.

-Sağlık ocağı, merkezi, hastane projeleri…

Yılmaz, daha nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşılması için de TC Sağlık Bakanlığından üst düzey bir heyetin KKTC’ye ziyarette bulunarak tüm sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ettiğini anlatarak, heyetin sağlık merkezlerindeki ihtiyaçları raporladığını belirtti. Yılmaz ilk etapta Pamuklu Devlet Hastanesi, Lapta Sağlık Ocağı ve Maraş Sağlık Merkezi projelerine hızlıca başlanarak bunların 2024 yılında tamamlanacağını kaydetti. Yılmaz, Güzelyurt Hastanesi için çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarını da dile getirdi.

-"Barış Harekatı'nın 50'nci yılına külliye yakışır"

Önemli bir prestij projesi olduğunu kaydettiği KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi binasının inşasının da hızla devam ettiğini belirten Yılmaz, bunun çok nitelikli bir proje ve KKTC’nin tarihe vurduğu bir mühür şeklinde gerçekleşeceğini söyledi. Yılmaz, Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılının idrak edileceği 2024 yılına millet bahçesi ve diğer donatılarıyla böyle bir külliyenin yakıştığını da dile getirdi.

-Sel sebebiyle yaşanan mağduriyet... 3 bin 500 ton arpa dağıtılacak

Cevdet Yılmaz, sel sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için de çalıştıklarını, yapılan tespitler ne ise o çerçevede hareket ettiklerini kaydederek, ocak ayında selden zarar gören çiftçilerin tazminine yönelik çalışmaların da sürdüğünü, mali boyutun hesaplandığını ve sürecin önlerindeki dönemde tamamlanacağını söyledi.

Kurak geçen yılda KKTC’de küçükbaş hayvancılık sektöründe yaşlanması beklenen küçülmenin önüne geçmek amacıyla üreticilere ilk defa yemlik arpa hibesine ilişkin çalışmalar başlattıklarını kaydeden Yılmaz bu kapsamda toplam 10 bin ton yemlik arpanın hibe edileceğini, geçtiğimiz günlerde bu miktarın ilk kısmı olan yaklaşık 3 bin 500 ton arpanın KKTC’ye geldiğini ve önümüzdeki dönemde dağıtılacağını söyledi.

Yılmaz, sera üreticilerine de hibe desteği sağlandığını ve toplam 245 üreticiye 10,6 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

-Narenciyede yaşanan sıkıntılar, “tüm dünyada üretim fazlası”…

Narenciyede yaşanan sıkıntılara da değinen Yılmaz, tüm dünyada üretim fazlası olan bir dönemden geçildiğini, hem KKTC hem de Türkiye’de aynı sıkıntıların yaşandığını, bunu yönetmeye gayret ettiklerini söyledi.

Yılmaz, dalında ürün kalan üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmayı Başbakan Üstel’in ekibiyle birlikte sürdürdüğünü belirterek, “Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Diğer yandan her yaşanan sorundan, fırsat olarak görüp bazı sonuçlar çıkarmak gerekir. Narenciyedeki sorundan da şu sonucu çıkardık: KKTC’de soğuk hava deposu eksikliği var ve bunun getirdiği bir takım sıkıntıları üreticilerimiz yaşıyor. Bir karar aldık ve bu konuda adım atmalıyız dedik” diye konuştu.

-“40 bin tonluk soğuk hava deposu”

KKTC’ye gelen teknik ekibin yaptığı çalışmanın kendilerine yol haritası olduğunu ve ilk etapta 15 bin ton, orta vadede ise 40 bin tonu hedefleyecek şekilde bir soğuk hava deposu için çalışma başlatacaklarını kaydeden Yılmaz, önemli bir açığın kapatılacağını belirtti.

Diğer yandan da Türkiye’deki tarım üretimi ile KKTC’deki tarım üretimini tamamlayıcı mahiyette bir çalışma yapmak istediklerini belirten Yılmaz, böylelikle KKTC Türkiye arasındaki ticaretin daha rahat bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

“Diğer yandan KKTC’de sulama ve verimlilik artışıyla artan verimi katma değeri yüksek ürüne dönüştürme meselemiz var. Gıda sanayi meselesi, sadece üretmek yetmez bunu katma değeri yüksek gıda sanayi ürünlerine dönüştürme perspektifiyle bakıyoruz” diye konuşan Yılmaz, bu çerçevede de çalıştıklarını ifade etti.

-“Türkiye yüzyılı aynı zamanda KKTC yüzyılı da”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni mali iş birliği programı için de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, “Amacımız KKTC’de yaşayan her vatandaşa dokunmak, refahını artırmak, daha nitelikli bir ortamda yaşamalarını sağlamak” dedi ve Türkiye yüzyılının aynı zamanda KKTC yüzyılı da olduğunu vurguladı.

Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda 18 sabit noktada 7 bin 300 kişilik iftar yemeği yapılığını da söyleyerek, Vakfılar Genel Müdürlüğünce dağıtılan iftar paketleri ve düzenlenen diğer etkinliklerden de bahsetti.

Haber: Özlem Güran Akkorlu -Fotoğraf: Timuçin Yıldırım