Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

New York'taki BM Genel Merkezinde yer alan görüşme, New York saati ile 12.00, KKTC saati ile 19.00’da gerçekleşti.

Görüşme sonrası BM Genel Merkezi’nde görüşme hakkında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorunu ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının iki devlet ve eşit uluslararası statü pozisyonunu anlattığını ifade etti, haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Tatar, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını da söyledi.