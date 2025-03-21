Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile KKTC’nin sürdürülebilir büyümesin ve Kıbrıs Türkü'nün refahını arttıracak stratejik projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar TL yeni ödenek tahsis edildiğini, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, eğitime 700 milyon TL, tıbbı cihaz temini için de 480 milyon lira kaynak ayrıldığını ifade etti.

Gelecek aylarda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışının yapılacağını kaydeden Yılmaz, nisan ayında aynı kompleks içerisinde yer alan kütüphane ve Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreni için adaya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüme olan desteklerini yineleyen Yılmaz, adada iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yaşamasının bölgesel istikrara katkı koyacağına dikkat çekti ve “Herkese yarar sağlayacak projelerde Rum kesimi ile ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazırız.” dedi.

Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın imza töreninin ardından Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Yılmaz: “Geçen yıl tahsil edilen ödeneğin yüzde 78’i fiilen kullanıldı”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2025 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın KKTC devletine, Kıbrıs Türkü’ne ve bölgeye refah getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Yılmaz, anlaşmayla Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinin, sürdürülebilir büyüme ve refah artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

İş birliğine güçlü bir altyapı sunan ve Kıbrıs Türkü’nün refahı için önemli bir dayanak teşkil eden dördüncü KKTC 5 yıllık kalkınma planının ocak ayında kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Yılmaz, bu anlaşmanın da kalkınma planıyla uyumlu şekilde hazırlandığını belirtti.

KKTC'nin güçlü bir ekonomiye kavuşması, altyapısının modernleşmesi ve Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesinin yükseltilmesi için her zamanki kararlılıklarıyla destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, geçen yılki anlaşma kapsamında 15,9 milyar lira ödeneğin tahsil edildiği ve bunun yüzde 78’inin fiilen kullandığını açıkladı.

- “18 okulun bakım-onarım işleri tamamlandı, 11 okulda çalışmalar devam ediyor”

Yılmaz, 2024 yılı anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

“2024 yılı anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi ve yeniden yapımları için 594 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Talepte bulunan okulların genel donanımsal ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır. 18 okulun bakım-onarım işleri tamamlanmış 11 okulda ise çalışmalar devam etmektedir.”

- “Pamuklu Sağlık Merkezi’nin ihale süreci kısa sürede tamamlanacak”

Anlaşma kapsamında, modern sistemler ve altyapısıyla ada için büyük bir gurur kaynağı olan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin hizmete açıldığını anımsatan Yılmaz, hastanenin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, TC vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personelini ve KKTC vatandaşlarına hizmet verdiğini kaydetti.

Yılmaz, bunun yanında, Gazimağusa'da Maraş Sağlık Merkezi'nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Pamuklu Sağlık Merkezi'nin ihale sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını, Lapta Sağlık Ocağı’nın büyütülmesi ve tadil edilmesi projesinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

KKTC’nin bir yıllık ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 212 milyon lira değerinde ilaç tıbbi malzemelerin sevkiyatının aralık ayında yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Sağlık alanını çok önemli görüyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin de temel öncelikleri arasında olduğunun farkındayız.” dedi. Yılmaz, bu alanda önemli projelere devam edeceklerini söyledi.

- “Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nde yüklenici firma çalışmalara başladı”

Yılmaz, tarım sektöründeki desteklere de değinerek, “Narenciye Sektörü İleri Meyve İşleme, Donmuş ve Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılacak tesislerin ihalesi tamamlanarak, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını duyurdu. Yılmaz, arz fazlası ürün olması durumunda üreticilerin yaşadıkları dikkat çekerek, sorunları çözebilmek, piyasada fiyatların istikrarlı bir çerçevede belirlenmesini sağlamak için bu projeye büyük önem verdiklerini kaydetti.

Geçen yıl narenciye sektöründe yaşanan sıkıntıları da hatırlatan Yılmaz, bu kapsamda 100 milyon liralık hibe aktarıldığına ve destek verildiğine dikkat çekti.

- “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını Kıbrıs’ta bir mühür olarak görüyoruz”

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları projesinde de son aşamaya gelindiğini belirterek, açılışın gelecek aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapmayı planladıklarını kaydetti. Yılmaz, “Biz bunu sadece bir bina olarak görmüyoruz. Kıbrıs'ta bir mühür olarak görüyoruz. Bir devlet yapılanmasının en somut tezahürlerinden biri olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Kompleks içinde yer alacak kütüphane ve Yüksek Mahkeme binası inşasına da başlandığını vurgulayan Yılmaz, Nisan ayında adaya gelerek temel atma töreni yapacaklarını söyledi.

- “E-devlet mobil uygulanması lansmanını en kısa sürede yapmayı planlıyoruz”

Cevdet Yılmaz, bunun yanında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, kadınların iş gücüne daha fazla katılmasını teşvik etmek amacıyla girişimlerde bulunduklarını kaydetti ve bunun yanında Ada Kıbrıs markası altında etkin tanıtım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Tüm bakanlıklarda devam eden e-devlet projelerinin de Dijital Dönüşüm Ofisi eş güdümünde ilerletildiğini söyleyen Yılmaz, E-Devlet mobil uygulamasının lansmanının en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

Ramazan ayı kapsamında organize edilen iftar programlarına da işaret eden Yılmaz, 6 bölgede 18 noktada ortalama 7 bin 300 kişinin iftar sonralarını paylaştığını ifade etti; bunun yanında 23 köyde gezici noktada iftar yemeği ikramı yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’ne daha kaliteli bir hayat sunma amacıyla KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza, gönül birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu, 2025 Yılı Anlaşması kapsamında da geniş kapsamlı projelere devam edeceklerini ekledi.

- “Altyapı yatırımları, reel sektör destekleri, kamu hizmetlerinin modernizasyonu ve sosyal projeleri öne çıkarıyoruz”

Yılmaz, 2025 iş birliği anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilerek, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Bu bütçenin sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullanılacağını kaydeden Yılmaz, bütçenin oransal dağılımını “Yüzde 58 altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11 kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31 savunma harcamalarına ayrılmıştır.” şeklinde açıkladı.

- Öncelik verilecek projeler

Yılmaz, 2025 yılında öncelik verilecek projeleri de sıralayarak, altyapı ve enerji yatırımları kapsamında Türkiye'den KKTC'ye elektrik temini için teknik çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Karayollarında 35 kilometresi bölünmüş yol olan 2 yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki üçüncü sınıf yol ağında yapım, bakım ve onarım işlerinin sürdürüleceğini belirten Yılmaz, belirlenen riskli güzergahlarda da yol aydınlatmalarının yapılacağını kaydetti.

Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 km’lik Depo Bağlantı Hattı Projesi’ne de devam edileceğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’den boruyla taşınan suyla içme suyu meselesinin çözüldüğünü, şimdi ise sulama projelerine odaklanıldığını ifade etti.

Yılmaz,”Tarım hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz stratejik bir sektördür ve tarımla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık için beş yeni balıkçı barınağının yenileneceğini de dile getiren Yılmaz, planlanan projeleri şu şekilde sıraladı:

“Eğitim ve sağlık yatırımları kapsamında bir okulun yıkılarak yenilenmesi, iki yeni okul kompleksinin inşa edilmesi ve mevcut okulların modernizasyonu için eğitime 700 milyon lira destek verilecek. Tıbbi cihaz ve ilaç temini için 480 milyon lira kaynak ayrıldı. Otizmli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak otizm merkezi bu dönemde yine hizmete alınacak.”

Yılmaz, iki devlet arasında güçlü kardeşlik bağları ve ortak vizyon doğrultusunda KKTC Başbakanlığı ve tüm bakanlıklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

- “Adada yaşayan herkese yarar sağlayacak projelerde Rum kesimiyle ortak çalışmalar yapmaya hazırız”

Yılmaz, Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ettiklerini vurgulayarak, iki devletli çözüme olan desteklerini yineledi.

“Modası geçmiş, defalarca denenmiş iki tarafın rızasını yansıtmayan önerilerin bizi çözüme götürmeyeceği ortadadır. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebilir.” diyen Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesinin çözüme giden yolu açacağını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki çağrısını hatırlatan Yılmaz, uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması, izolasyonların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Adadaki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır.” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“İki devletin yapabileceği bir araya gelip birlikte çalıştıklarında hem Türk tarafına hem Rum tarafına fayda üretecek, ortak faydalar üretecek çok çeşitli alanlar var, çok çeşitli proje başlıkları var. Bundan sonraki dönemde daha çok bunlar üzerinde yoğunlaşarak tüm adada yaşayanların refahını, huzurunu arttırıcı bir anlayışla hareket etmeyi düşünüyoruz.”

Yılmaz, Cenevre’ de Kıbrıs konusunda düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda da bu doğrultuda yapıcı bir yaklaşım sergilediklerine dikkat çekerek, adada yaşayan herkese yarar sağlayacak projelerde Rum kesimiyle ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, anlaşmanın hazırlık sürecine katkı koyanlara teşekkür ederek ve anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.