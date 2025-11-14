Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir. Bu ziyaretin, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın işbirliğini daha da güçlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Erhürman'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

KKTC ile müstesna ilişki çerçevesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Erdoğan ile Erhürman arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiğini, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir. Bu ziyaretin, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın işbirliğini daha da güçlendirmesini diliyorum."