 2023 Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü Akdoğdu  Drifil Palet Limited Direktörü  Dilek Karakartal Akdoğdu aldı

İş Kadınları Derneği’nin Telsim Vodafone ana sponsorluğunda  “Önce hayal et, sonra  cesaret” sloganıyla 12’ncisini düzenlediği 2023 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni Bellapais Manastırında yapıldı. Gecede konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok, ekonomide var olan kadınları güçlendirmek, sayılarını arttırmak, girişimci kadınları teşvik etmek, kadınların ekonomik, kültürel ve  sosyal yaşamda ilerlemesine kaktı sağlamak, fark yaratan iş kadınlarının sayılarını  toplumda görünürlük ve bilinirliklerini arttırmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, Vodafone’un tüm dünyada, kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurum olduğunu belirterek,  Telsim olarak, kadının ve kadın girişimciliğinin ön planda tutulduğu böylesi bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Türkiye Vodafone Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Hana Jalel de, Vodafone’un sadece bir teknoloji  şirketi olmadığını, toplumun yarısını oluşturan kadınların güçlenmesi, toplumsal alanda fırsat eşitliğinin sağlanması için uğraş verdiklerini belirtti.  Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, TC-KKTC arasındaki mali işbirliği protokollerinde  kadın ve genç girişimcileri teşvik eden projeleri desteklemeye gayret ettiklerini belirtti.

KKTC’de yaşayan kadınların önlerindeki  engellerin kaldırılması halinde çok daha büyük başarılara imza atacağını kaydeden  Feyzioğlu, “Yeter ki kamu  yönetimi  kadın erkek ayırmadan, sorunlara değil çözümlere odaklanarak onlara destek olsun. Sorunlara  uygulanabilir  kalıcı çözümler üretelim. Çünkü sürekli  sorunları konuşursak, çözümleri  konuşmaya vaktimiz kalmaz ”dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, kadınlara  yeterli fırsatların verilmesi, önlerindeki engellerin kaldırılması halinde çok daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Töre, KKTC’de,  çalışan, üreten, girişimci birçok kadın olmasının geleceğe umutla ve cesaretle bakmalarına neden olduğunu  belirtti.

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Konuşmaların ardından 2023 Yılın  Kadın Girişimcileri ödülleri verildi.

2023 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülünü Akdoğdu  Drifil Palet Limited Direktörü  Dilek Karakartal Akdoğdu,  Üretime  Değer Katan Kadın Girişimci Ödülünü Kıray Sky Wear Direktörü Gülseren Kıray, İlham Veren Kadın Girişimci Ödülünü Çelebi Garden Otel  Direktörü  Buse Çelebi,  İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü  Taşer Döşeme Limited  Direktörü  Münüse Taşer, Telsim Özel Ödülünü Çıraklı  Limited ve Caramel Direktörlerinden Özden Özeş Çıraklı kazandı.

Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri, başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek, fark yaratan iş kadınlarını toplumla paylaşmak amacıyla her yıl 5 farklı kategoride veriliyor.