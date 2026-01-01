Yılbaşı gecesi meydana gelen 4 trafik kazasında sürücülerin tamamı alkollü çıktı. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

-16 araca çarptı

Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, Kemal Taşkın (E-48) 125 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VG 845 plakalı salon araç ile dikkatsiz ve tehlikeli şekilde geri geri seyrettiği sırada, park halinde bulunan toplam 16 adet araca çarptı.

Saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Mersin Sokak üzerinde, İsmail Çoban (E-22) 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRM 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, park halinde bulunan TYS 414 plakalı otobüsün sağ arka kısmına çarptı.

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 00.30 sıralarında Mustafa Talha Özdil (E-33) 128 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNT 325 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyredip trafik ışıklarında duran Cemal Yücebulut (E-68) yönetimindeki JN 099 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Girne’de saat 04.00’te Karakız Sokak üzerinde, Doğan Yetek(E-32) 57 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 438 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mustafa Çağatay Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Cem Hacıhasanoğlu (E-29) yönetimindeki MZ 530 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazalara sebebiyet veren araç sürücüleri, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.