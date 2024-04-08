Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne akredite Fransa Büyükelçisi Catalano’nun, Kıbrıs meselesi ile ilgili basına verdiği demeçte yetkisini aşan ve Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik saygısızca ifadeler kullandığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, Ada'ya ziyaret gerçekleştiren, veya görev yapan herkesin, bugün kendi kendini yöneten iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu gayet iyi bildiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Catalano’nun Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki ‘dayanışma’ kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermiş olduğu açık destek, Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılamamasının temel nedenidir.

Tarihe karışmış ve geçerliliğini yitirmiş Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atıflar, Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir paylaşımda bulunmak istemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürmesine ve Kıbrıs Türk halkının ilânihâye izolasyon ve ambargolar altında yaşamaya devam etmesine sebebiyet vermektedir. Daimi üye ülkelerden birisi tarafından söz konusu kararlara yapılan atıflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin güvenilirliğinin sorgulanmasının yeni bir nedeni ve örneği olmuştur.

Özellikle doğrudan ticaret aracılığı ile dünya ile buluşmasını engellenen Kıbrıs Türk halkının geleceğini Rum tarafının keyfine bırakan ‘ada içi ticaret’ çağrısı ise, halkımıza yönelik büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

Başta Fransız Büyükelçi olmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görev yapan büyükelçilerin, ülkemiz üzerinde baskı yaratmaya çalışan tehditkar söylemlerini reddediyor ve kendilerini yalnızca görev alanlarını ilgilendiren konularda yorum yapmaya davet ediyorum.”