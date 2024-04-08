"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız"

Başbakan Ünal Üstel, son zamanlarda artan trafik kazalarına azaltmaya yönelik Ceza Yasası'ndaki değişiklik çalışmalarına dikkat çekerek, Ramazan Bayramı'nda trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Üstel, konuyla ilişkin kapsamlı çalışmalar yürütecek olan bir komisyonun da Başbakanlıkta kurulduğunu açıklayarak, yasal değişikliklerle birlikte yolların daha da güvenli olması için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu soruna karşı da en az depremde olunduğu kadar duyarlı olunması ve ortak hareket edilmesi gerekliliğine vurgu yapan Başbakan Üstel, tüm kesimlere iş birliği çağrısında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamasında, son yıllarda artan trafik kazaları ile çok sayıda gencin hayatını yitirdiğini, pek çok yuvanın ortasına ateş düştüğünü belirterek, "Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız." dedi.

Hayatını kaybedenlerle aynı oranda insanın da, yaptığı vahim ve affedilmez hatalar yüzünden, yasalarda öngörülen cezalarla yüzleştiğini ve kendi ailelerine ciddi sıkıntılar yaşattığını hatırlatan Başbakan Üstel, bu durumun sadece trafik sorunu olmadığını, sosyal travmaları getiren büyük bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

- “Depremde kaybettiğimiz canlar kadar yaşamı da trafik kazalarında yitirmeye başladık”

Üstel, “yaşanan depremde onlarca can kaybettik. Hala kendimize gelemiyoruz ve acısını yüreklerimizde taşıyoruz. Bu örnek ortada dururken her yıl, depremde kaybettiğimiz canlar kadar yaşamı da trafik kazalarında yitirmeye başladık.” dedi.

Bu soruna karşı da en az depremde olunduğu kadar duyarlı olunması ve ortak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Üstel, en az deprem kadar önemli, ciddi ve tedbir alınması gereken bu konuya ilişkin hükümetin cezaların daha caydırıcı olması yönünde altı ay önce çalışmalara başladığını ifade etti.

Başsavcılıktan gelen olumlu görüş üzerine, Ceza (Değişiklik) Yasası'nın 210. maddesinde değişikliğe gidildiğini açıklayan Üstel, yapılan değişikliği şöyle ifade etti:

“Buna göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle trafikte birinin ölümüne sebebiyet verenler hakkında, brüt asgari ücretin 50 (elli) katına kadar olan para cezası brüt asgari ücretin 75 (yetmiş beş) katına kadar, 7 (yedi) yıla kadar olan hapis cezası ise 10 yıla yükseltiliyor. Yasa maddesindeki değişiklik Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek, Meclisimize gönderilmiştir.”

- Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da düzenlemeye gidildi

Başbakan Üstel, trafikte alkol denetimlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da düzenlemeye gidildiğini hatırlatarak, bu düzenlemeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Buna göre, 150mg/ 100ml üzerinde alkol oranı alan sürücüler, sabit cezaya çarptırılmadan, doğrudan mahkemeye sevk edilecektir ve kandaki alkol miktarına bağlı olarak azami 3 yıla kadar hapis ve/veya azami 15 asgari ücret para cezası ve/veya azami 6 ayı geçmeyen bir süre için sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya sürüş ehliyeti almaktan menedilme cezaları verilebilecektir.

Ayrıca karakola gitmeyi, nefes vermeyi veya hastaneye gitmeyi reddedenler de asgari ücretin 15 katına para cezasına çarptırılacak ve/veya 12 ayı geçmeyecek şekilde sürüş ehliyeti sahibi olmaktan veya sürüş ehliyeti almaktan menedileceklerdir.”

Üstel, artan trafik suçlarının süratle, etkin ve caydırıcı bir şekilde önlenmesi amacıyla, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nda da değişikliğe gidilerek, alkol sınırının aşılması durumunda davasız halledilebilecek suçlar yeniden ele alınarak düzenlendiğini vurguladı.

- “Diğer yasalarla paralel olarak alkol ve uyuşturucu kullanarak sürüş yapanların cezaları da artırıldı”

Başbakan Üstel, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da değişikliğe gidilerek, yasalar arasında çelişki olmasını engellemek maksadıyla, değişikliğe gidilen diğer yasalarla paralel olarak alkol ve uyuşturucu kullanarak sürüş yapanlarla ilgili olarak cezaların artırıldığını bildirdi.

Öte yandan Başbakanlıkta konuya ilişkin geniş bir komisyon kurulduğunu kaydeden Üstel, konuya paydaş tüm kesimlerin içerisinde yer aldığı, ülkesel düzeyde bu komisyonun çalışmalarının başlatıldığını belirtti; bu komisyonda polisiye tedbirlerin artırılması, eğitim faaliyetlerin düzenlenmesi, yasal değişikliklerin yapılması ve cezaların artırılmasına yönelik konuların ele alınacağını söyledi.

“Sadece yasalarda değişikliklerin yeterli olmadığını da biliyoruz. Bu nedenle yollarımızı daha güvenli hale getirmek için de gerekli altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz.” diyen Üstel, tüm kesimleri, depremde olduğu gibi, birlikte çalışmaya davet etti.

Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Hükümet temsilcilerinin, muhalefet temsilcilerinin, emniyet güçlerimizin, bakanlıklarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının bu sürece aktif katılım ve destek vermesini istiyorum. Tüm kesimleri bu yaşamsal konuyu ortadan kaldırmak için birlikte mücadeleye çağırıyorum.

Bayram dolayısıyla vatandaşlarımıza önemli bir konuda da seslenmek istiyorum. Bayramlar, sevdiklerimize kavuştuğumuz, bir araya geldiğimiz ve mutlu olduğumuz özel günlerdir. Bu güzel günlerin gölgelenmemesi için trafikte kurallara uymamız ve dikkatli olmamız büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle sizlerden ricam, bayramda trafikte kurallarına uyalım..."