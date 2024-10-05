(Kamalı Haber) - Yeşilyurt’ta sirkat edilen 13 koyun ve 2 koç yapılan şikâyet zerine başlatılan aramalarda Ağırdağ ve Lapta’da iki farklı ağıl da tespit edilerek emare yapıldı. Mesele ile bağlantılı görülen zanlılar Sadaqat Ali (E-31, Pakistan), Erdoğan Sucuoğlu’nun(E-55, KKTC) ve Ikrom Kazımov’un (E-33, Özbekistan) tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Yörütmen olayla ilgili bulguları aktardı. Yörütmen huzurda bulunan zanlı Sadaqat Ali’nin 24-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Yeşilyurt’ta sakin P.C’ye ait küçükbaş hayvan ağılı içerisinden Sakız cinsi 13 k Lapta’da sakin Ikrom Kazımov’un Koyun ve 2 Koç’u çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanlar ışığında konu koyunların 5 adetini kulak numaralarının kesik şekilde Dağyolunda sakin Erdoğan Sucuoğlu’nun ağılında diğer 7 adetinin de yine kulak numaraları kesik olarak Lapta’da sakin Ikrom Kazımov’un ağılında tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında konu ağıllarda mahkeme emri ile yapılan aramada çalınan koyunların tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis kayıp olan koçların ise zanlı Erdoğan Sucuoğlu tarafından kesildiği ve kıyma yapılıp satıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlıların tutuklandığını belirterek yaptıkları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca bölgede olan bazı benzer hayvan sirkati olaylarının da bulunduğunu bu konuda da bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ikrom Kazımov suçsuz olduğunu, ek iş olarak besicilik yaptığını ve konu koyunları satın aldığını çalıntı olduğunu bilmediğini mahkemeye beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.