Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt' ta Ecevit Caddesi Üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından huzur operasyonu kapsamında yol üzerinde yaya olarak yürüyen zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın tasarufunda yeşil reçeteye tabi ilaç bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın Güzelyurt'da meydana gelen "ilaç ve Eczacılık yasasına Aykırı hareket" suçundan methalder olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının 18 Şubat 2023 tarihinden 00.15 raddelerinde, Güzelyurt' ta Ecevit Caddesi Üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından huzur operasyonu kapsamında yol üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada şüpheli hareketleri nedeni ile yapılan kontrolde tasarufunda ve temin edilen arama emri ışığında ikametgahında yapılan aramada satışı yeşil reçeteye tabi olan 5 adet Alyse marka 300 mg'lik hap, 18 adet Diazem marka 10 mg hap, 39 adet Ansiox marka Img hap ve 17 adet Contramal marka 100 mg hap tespit edildiği ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.