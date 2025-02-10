KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet, birçok kez ülkedeki deprem tehlikesine dikkat çektiklerini, Kıbrıs’ı etkileyebilecek büyük bir depreme karşı neler yapılması gerektiği ve yol haritasının belirlenmesi için kurumları yeniden görevlere çağırdıklarını söyledi.

Necdet, çalışmaların bir an önce ve ortak akılla hızlandırılması gerektiğini de vurguladı.

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet, deprem konusundaki yazılı açıklamasında 20’nci yüz yılın başından (1900) bu güne kadar Kıbrıs adası ve çevresinde 7’si 6 ve üzeri şiddetinde, diğerleri 4 ve üzeri şiddetinde 500’den fazla deprem olduğunu hatırlattı.

Yerbilim Mühendisleri Odası’nın depremle ilgili bir dizi çalışması olduğunu, bu çalışmaları gerek komitelerde gerekse çeşitli kurumlarla iş birliği içinde sürdürdüklerini kaydeden Necdet, “Bu çalışmaların topluma doğru şekilde anlatılması ve yapılacakların en süratli şekilde planlanması aciliyet arz ediyor.” dedi.

KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet, gerçekleşen iş birliği projelerinde ülkedeki yerbilimcilerin yer almasının önemli bilgi birikimi sağlayacağını söyledi.

Deprem eğitiminin ortaokul ve liselerde zorunlu ders olması gerektiğini de belirten Mehmet Necdet, Kıbrıs’ın jeolojik yapısı ve deprem riskinin çalışılması için devlet üniversitelerinde yerbilimci akademisyenlerin görev alması, hatta “Yerbilimleri Fakültesi” kurulması gerektiğini de belirtti.

“Birçok kez ülkemizdeki deprem tehlikesine dikkat çektik.” diyen Mehmet Necdet, “Kıbrıs’ı etkileyebilecek büyük bir depreme karşı neler yapılması gerektiğine ilişkin hususları ve buna ilişkin yol haritasının planlanması yönünde tüm kurumlarımızı yeniden göreve davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yerbilim Mühendisleri Odası’nın halka doğrudan bilgi vermek için gerek basında gerekse gerekse çeşitli konferans ve çalıştaylarda yer aldığını da kaydeden Mehmet Necdet, Türkiye’deki 6 Şubat 2023 depreminde 50 binin üzerindeki insanın kaybedildiğini de anımsattı.

Mehmet Necdet, Şampiyon Melekler'i ve Türkiye’de hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını ifade etti.



