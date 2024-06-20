Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in dün öğle saatlerinde Rum Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği ve görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temcilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Öncesinde Not Alışverişinde Bulundular” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının son dönemde New York’ta ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu, Rum kesimi ile Atina’nın da bu görüşmelerle ilgili birçok not aldığını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in bu amaçla dün öğlen saatlerinde Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la bir araya geldiğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorununun merkezde olduğu görüşmede bir dizi konuyla ilgili not alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de anımsatan gazete, Hristodulidis ile Holguin’in telefonda yaptığı görüşmenin haricinde şu ana kadar Holguin’in ziyaretinin kesinleşmediğini belirtti.

Holguin’in, Rum liderle görüşmesinde gelecek hafta Kıbrıs’ı ziyaret etme niyeti olduğunu söylediğini anımsatan gazete, dün akşama kadar ziyaretin teyit edilmediğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki hafta kritik Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel’de olacağını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yurt dışında olacağını kaydeden gazete, bu durumun Holguin’in Kıbrıs’ta yapacağı temasları kısıtlayan bir şey olduğunu belirtti.

Gazete, Rum kesimi ile Atina'nın yanı sıra Kıbrıs ile ilgili diğer paydaşların da BM'nin niyetinin ne olduğunu ve önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda atılacak adımları görmek için Holguin’in adayı ziyaret etmesini beklediklerini de ifade etti.

Haberde, Türk tarafının Holguin’in sözleşmesinin temmuz ayında biteceğine dair ısrarına rağmen, Rum tarafı açısından Holguin’in çabasının önümüzdeki aylarda da devam edeceğinin net olduğunu öne sürdü.

Rum kesiminin BM Genel Sekreteri Guterres’in Holguin’i Kıbrıs sorununda tutacağının anlaşıldığını yazan gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm paydaşların BM Genel Kurulu için New York’ta bulunacakları Eylül ayının dönüm noktası olacağını vurguladı.

Haberde, Holguin’in gelişi haricinde Rum kesiminin dikkatinin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Guterres’in Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonu ve UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacağı iki rapora çevrildiği de belirtildi.

Gazete, UNFICYP’le ilgili raporda, ilginin ara bölgedeki yasadışı sığınmacıların varlığıyla ilgili olaylar konusunda ne kayda geçirileceğine odaklandığını ekledi.

-Holguin Kıbrıs’a gelmiyor… Hristodulidis ile Brüksel'de görüşecek

Politis gazetesi ise “Holguin En Nihayetinde Kıbrıs’a Gelmiyor” başlığıyla son sayfasından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorunundaki yeni tur temaslar için Kıbrıs’a gelmeyeceğini yazdı.

Gazete, Holguin’in önümüzdeki hafta Brüksel’e gideceğini ve 27-28 Haziran tarihlerinde burada yapılacak AB Zirve toplantısı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini haber verdi.

Holguin’in sözleşmesinin 8 Temmuz’da sona ereceğini de anımsatan gazete, Holguin’in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına BM Genel Sekreteri Guterres’in karar vereceğini ifade etti.

Gazete, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun 13 Aralık 2023 ile 12 Haziran 2024 tarihlerini kapacağını da ekledi.

Gazetenin “Hükümetten Sızıntılar ve Yalanmalar” başlıklı haberinde ise, Rum hükümetinden bir yetkilinin Holguin’in bu ay sona ermeden Kıbrıs’a geleceğini söylemesinin iki gün sonrasında hükümet sözcüsünün Holguin’in gelişi hakkında bir bilgisi olmadığı açıklaması yaptığına işaret edildi.

Gazete, hükümet sözcüsünün dün konuyu “açıkta bıraktığını” çünkü görünürde Holguin’in bölgedeki inisiyatifini tekrarlayacağına dair bir şey olmadığını ekledi.