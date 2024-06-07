thal, Non Foods’a ait elma ile Çerçi Gıda Ltd.’e ait yer fıstığı içinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildiği sonuçlar elde edildiği kaydedildi.

Sonuçlara göre, ithal ürünlerden alınan 34 numunenin 32’sinin temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastladı.

Non Foods’a ait elma stk. de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Çerçi Gıda Ltd.’e ait yer fıstığı içinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 7 numunenin 5’i temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı.

-Yerli domates ve maydanoz da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Güneşköy sakini Muharrem Bilsin’e ait Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Koruçam sakini Nihat Aydın’a ait Maydanoz da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.