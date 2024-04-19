18.04.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Yenierenköy’de Karpaz Gate Marina’da, Kemal KORKUT (E-67), tamir edilmekte olan yata ahşap merdiven yardımıyla çıkmaya çalıştığı sırada, merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ bacağında iki kırık teşhis edilmiş olup, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.