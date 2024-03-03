YENİBOĞAZİÇİ'DE SULUS GİYİM MAĞAZASI HİZMETE GİRDİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi bölgesinde Mormenekşeli iş adamı Salih Gürsoy'un oğlu Sadık Gürsoy ve eşinin Sulus isimli giyim mağazası Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir tarafından hizmete açıldı.

Demir hayırlısı ile halkımızın hizmetine yararına bir işletme topluma kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Gürsoy ailesini tebrik ederim herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz dileklerinde bulundu Sulus giyim Adres; Yeninoğaziçi Aytottoro meze restorant yanı Gürsoy apartmanı dükkan no: 1